S&P Global’den Türkiye için 2026 enflasyon revizyonu

S&P Global, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve yıl başında yapılan asgari ücret artışının etkilerinin beklentilerin üzerinde hissedilmesi nedeniyle Türkiye'nin 2026 yılı ortalama enflasyon öngörüsünü yüzde 23,4'ten yüzde 28,9'a çıkardı.

Net enerji ithalatının milli gelire oranının yüzde 3,5 ile 4,5 aralığında seyretmesi, bu alandaki gelişmelerin ekonomik görünüm açısından önemini koruduğunu gösteriyor.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNDE DENGE VURGUSU

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası ortamına rağmen S&P Global, Türkiye ekonomisinin büyüme performansında genel olarak dengeli bir görünüm sergilemesini bekliyor.

Tarım sektöründe öngörülen toparlanma, altın fiyatlarının oluşturduğu olumlu etki ve kredi büyümesindeki canlılık, ekonomik aktiviteyi destekleyen başlıca unsurlar arasında sıralanıyor.

2026 İÇİN ILIMLI SEYİR BEKLENTİSİ

Tahminlerine göre Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdükten sonra 2026 yılında yüzde 3,4 oranında büyüme kaydedecek. Bu görünüm, ekonomik aktivitenin istikrarlı bir şekilde devam edeceğine işaret ediyor.