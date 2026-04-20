S&P’den TCMB için faiz tahmini: Sabit bırakabilir

Kuruluşun Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, Merkez Bankası'nın faiz kararından ziyade likiditeyi daraltıcı adımlar ve faiz dışı politika araçlarına yönelmesinin daha olası olduğunu ifade etti. Birch, bankanın likiditeyi sıkılaştırmaya ve alternatif önlemleri devreye almaya devam edeceğini belirtti.

Birch'e göre artan ithal enflasyon baskısı, büyüyen cari açık, zayıf yabancı sermaye girişleri, yüksek tahvil getirileri arasındaki fark ve düşük döviz rezervleri, faiz indirimi için uygun bir ortam sunmuyor. Bu nedenle TCMB'nin kısa vadede faiz düşürme yönünde adım atması beklenmiyor.

İran'da süren savaşın Türkiye ekonomisine etkisinin henüz netleşmediğini vurgulayan Birch, bu belirsizliğin enflasyonla mücadeleyi daha da zorlaştırabileceğini söyledi. S&P, TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden başlamasını yılın son çeyreğünden önce öngörmüyor.

Ayrıca S&P Global Ratings, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" düzeyinde korurken, görünümü "durağan" olarak teyit etti. Kurum, enerji fiyatlarındaki olası şokların yönetilmesi ve döviz rezervlerinde iyileşme sağlanmasının, ileride bir not artışı için belirleyici olacağını dile getirdi.