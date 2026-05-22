SPK 5 şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdi

SPK bültenine göre, söz konusu onaylar kapsamında şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ile birlikte sermaye benzeri borçlanma aracı ihraçlarına izin verildi.

TL cinsi ihraçlar kapsamında, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'ye 750 milyon, Otosor Otomotiv AŞ'ye 3 milyar, İstanbul Varlık Yönetim AŞ'ye 2 milyar tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için onay verildi.

Döviz cinsi ihraçlarda ise Anadolu Finansal Kiralama AŞ'ye 9 milyon Avro tahvil/finansman bonosu ihracı için izin verilirken Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin de 100 milyon dolar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı yapması uygun bulundu.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hedef Holding AŞ'nin halka açık ortaklıkların pay ihraçları kapsamında planladığı sermaye artırım talepleri olumlu karşılandı.

Diğer sermaye piyasası araçları kapsamında, TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'na varlığa dayalı menkul kıymet kapsamında 4 milyar lira ve KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'ye alım-satıma dayalı kira sertifikası kapsamında 3 milyar lira nominal ihraç tavanı kabul edildi.

Ayrıca fon kuruluşu kapsamında, 9 kuruluşun izin talepleri olumlu karşılanırken bir kuruluşun da yurt dışında paylar ve diğer menkul kıymetler üzerinde işlem aracılığı için faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu uygun bulundu. Ek olarak bir kuruluş da "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alındı.

İdari para cezaları kapsamında ise Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, "Konkordato talebi üzerine şirket hakkında 08.12.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verildiği hususuna ilişkin derhal kamuya açıklama yapma yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması" nedeniyle 445 bin 243 lira 49 kuruş idari para cezası kararı verildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör