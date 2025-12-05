SPK Başkanı Gönül’den borsada manipülasyon uyarısı: Gözlerinin yaşına bakmayız

Borsa İstanbul'da bazı şirket hisselerinde yapay fiyat hareketi yaptıkları iddiasıyla 25 şüphelinin operasyonla göz altına alınmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den manipülasyonculara yönelik yeni açıklama geldi. Fon mevzuatında güncelleme için çalıştıklarını söyleyen Gönül, yanlışı olanın ise gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladı.

FON ŞİRKETLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 11.2 TRİLYONU AŞTI

Portföy yönetim sektöründe yaşanan dönüşümün önemine dikkat çekerek, fon büyüklüğündeki artış ve sektöre yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşan SPK Başkanı, Türkiye'de faaliyet gösteren 87 portföy yönetim şirketinin yönettiği toplam fon büyüklüğünün 11,2 trilyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Yerli ve yabancı yatırımcılar açısından Türk fon piyasasını cazip hale geldiğini belirten Gönül, bu dinamizmin sürdürülebilir kılınması için sektörün ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Gönül, aynı dönemde fonların toplam değerlerini ise şöyle açıkladı:

Menkul kıymet yatırım fonları: 7,3 trilyon TL, Gayrimenkul yatırım fonları: 182 milyar TL, Girişim sermayesi yatırım fonları: 352 milyar TL, Emeklilik yatırım fonları: 2,1 trilyon TL, Borsa yatırım fonları: 284 milyar TL

Bu veriler, 2024'ün aynı dönemine göre menkul kıymet fonlarında %86, girişim sermayesi fonlarında %75, gayrimenkul fonlarında %72, emeklilik fonlarında %83 ve borsa yatırım fonlarında %149 artışa işaret ediyor.

Gönül, bu artışların Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkardığını ve bölgesel ölçekte referans niteliğinde bir piyasa haline getirdiğini, ancak gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında hâlen önemli bir mesafe bulunduğunu belirtti.

FON MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YOLDA

Konuşmasında, finansal raporlama süreçlerinin sadeleştirilmesi, fon yükümlülüklerinin azaltılması ve dijitalleşmenin güçlendirilmesi amacıyla yapılan düzenlemelere değinen Gönül, yatırım fonlarının finansal raporlarının kamuya açıklanma sürelerinin yeniden düzenlendiğini belirtti. Fon kurucularının ve bağımsız denetim kuruluşlarının iş yükünün azaltıldığını, daha işlevsel bir raporlama takvimi oluşturulduğunu söyledi.

Ayrıca, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda serbest fonlara ilişkin kamuyu aydınlatma belgelerinin yalnızca KAP'ta yayımlanmasının yeterli görüldüğünü, böylece mükerrer bildirim yükümlülüklerinin tamamen kaldırıldığını açıkladı. Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının finansal raporlarını SPK'ya gönderme zorunluluğu da kaldırıldı.

Gönül, Temmuz ayında alınan İlke Kararı ile gayrimenkul yatırım fonlarının portföylerinde metruk, ekonomik ömrünü tamamlamış veya gelir üretmeyen yapıların bulunması durumunda, bu varlıkların değerleme raporuyla doğrulanması ve yapının yıkılacağının SPK'ya bildirilmesi halinde "arsa" niteliğiyle portföye dahil edilebilmesinin sağlandığını söyledi. Bu düzenlemenin özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde fonları daha hızlı ve etkin kıldığını belirtti.

ALTIN FONLARININ DEĞERLEME YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

Altın ağırlıklı yatırım fonlarının değerleme süreçlerine yönelik önemli bir iyileştirmenin de hayata geçirildiğini belirten Gönül, Borsa İstanbul'da yalnızca tescil amacıyla yapılan işlemlerin fiyat dalgalanmalarına yol açtığını ifade ederek, bundan böyle altın fonlarının değerlemesinde Borsa İstanbul'un tescil amaçlı işlemleri hariç tutan ağırlıklı ortalama fiyatının kullanılacağını açıkladı.

"YANLIŞI OLANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Yatırım fonları, gayrimenkul fonları ve yatırım ortaklıklarına ilişkin mevzuat güncellemelerinin sürdüğünü hatırlatan Gönül, fonların sermaye piyasalarının büyümesinde ve yatırımcı sayısının artmasında stratejik öneme sahip olduğunu yineledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyleyen Gönül, finansal istikrara etkileri ve alınabilecek makro ihtiyati tedbirlerin ele alındığını ifade etti.

"Yanlışı olanın gözünün yaşına bakmayız" diyen Gönül, fon ekosisteminin güçlenmesi ve sektörün en yüksek standartlarda ilerlemesi için gerekli tüm düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini söyledi. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sektörün ilettiği önerilerin yeni düzenlemelerin temelini oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.