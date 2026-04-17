SPK, Papara’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrini onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasası kurumlarının ortaklık yapısındaki değişikliğe dair bir takım kararlar aldı.

Buna göre Kurul, Papara Menkul Değerler AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar vererek, şirketin 220 milyon 384 bin lira tutarındaki bütün paylarının PPR Holding AŞ'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı.

Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları TMSF tarafından ihaleye çıkarılmıştı.

İhale için muhammen bedel 4,27 milyar lira, yani yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlenmişti.