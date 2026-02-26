SPK ve TBB’den işbirliği protokolü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı. SPK Başkanı Dr. İbrahim Ömer Gönül, işbirliklerinin birinci aşamasının finansal okuryazarlığın tabana yayılması olduğunu belirtti. Gençlere, yeni yatırımcılara ve dijital bankacılık kullanıcılarına yönelik ortak eğitim programları, bilgilendirme kampanyaları ve dijital içerikler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gönül, "Amacımız risk-getiri dengesini anlayan, bilinçli yatırım kararları alan ve finansal ürünleri doğru değerlendirebilen bir toplum yapısı oluşturmak. İkinci aşama, finansal güvenliğin artırılması. Son dönemde özellikle kiralık IBAN, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları ciddi bir risk alanı oluşturuyor. Bu tür yapılar yalnızca bireyleri mağdur etmekle kalmıyor finansal sistemin güvenilirliğine de zarar veriyor. Üçüncü safha ise, dijital finansal ekosistemde ortak risk yönetimi" dedi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da "TBB Eğitim Merkezi bünyesindeki geniş eğitmen portföyümüz ile üye bankaların eğitim birimleri ve akademisyenlerle birlikte oluşturduğumuz güçlü bilgi ağını, SPK ile başlatacağımız çalışmaların hizmetine sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!