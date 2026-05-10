SPK’da Sütcü TÜİK’te Arabacı dönemi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Mahmut Sütcü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. SPK ikinci başkanlığına Ahmet Aksu atanırken, üyeliğe ise Yusuf Sünbül atandı. SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denerim Standartları Kurulu Başkanı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına ise Yusuf Emre Akgündüz getirildi. 1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Sütcü, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Bir süredir Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, evli ve iki çocuk babasıdır. 1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Arabacı, 2014- 2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!