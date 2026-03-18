SPK’dan 7 şirkete borçlanma aracı ihracı onayı

Kurul kararına göre, TL cinsi ihraçlarda Garanti Faktoring A.Ş. için 20 milyar TL, Eko Faktoring A.Ş. için 100 milyon TL, Tera Yatırım Bankası A.Ş. için 10 milyar TL ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. için 2 milyar TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ihracına izin verildi.

YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER DE LİSTEDE

Ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 10 milyar TL, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin ise 250 milyon TL tutarındaki yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç başvuruları da kabul edildi.

DÖVİZ CİNSİ İHRAÇLARA DA YEŞİL IŞIK

Döviz bazlı ihraçlarda ise Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 100 milyon dolarlık, ING Bank A.Ş.'nin ise 200 milyon dolarlık tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvuruları onay aldı.

Öte yandan Creditwest Faktoring A.Ş.'nin 200 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı başvurusu da Kurul tarafından olumlu değerlendirildi.

Kira sertifikası ve VİDMK ihraçlarına onay

SPK, TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu için 75 milyar TL, Ata Varlık Kiralama A.Ş. için 1 milyar TL, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. için 200 milyon TL ve Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. için 7 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ve VİDMK ihraç başvurularını da uygun buldu.

YENİ FONLARA KURULUŞ İZNİ

Kurul ayrıca, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. DNA Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve One Portföy Yönetimi A.Ş. GENYAP Katılım Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu için kuruluş izni verdi ve katılma payı ihracına ilişkin belgeleri onayladı.

Bunun yanı sıra, İncir Portföy Yönetimi A.Ş. ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde kurulması planlanan çeşitli şemsiye fonların kuruluş başvuruları da SPK tarafından kabul edildi.