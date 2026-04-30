SPK’dan borçlanma aracı ihracına onay: Beş şirkete yeşil ışık

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteni yayımlandı. Açıklanan kararlara göre kurul, birden fazla şirketin finansman ihtiyacına yönelik borçlanma aracı ihraç başvurularına onay verdi.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARINA ONAY

Kurul; Atılım Faktoring A.Ş.'nin 274 milyon lira, Sümer Faktoring A.Ş.'nin 1 milyar 67 milyon lira, LDR Turizm A.Ş.'nin 1 milyar lira ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin 27 milyar lira tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracını uygun buldu. Ayrıca Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin 250 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusu da onaylandı.

SERMAYE ARTIRIMI VE KİRA SERTİFİKASI KARARI

SPK, A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 545 milyon liralık sermaye artırımı talebine de onay verdi. Bunun yanında Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu da kabul edildi.

YENİ FONLAR VE KURULUŞ İZİNLERİ

Kurul, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yirminci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verirken, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini de onayladı. Ayrıca BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu ile V Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait değişken, fon sepeti ve hisse senedi şemsiye fonlarının kuruluşu da uygun bulundu.

ARACI KURUM STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Kurul, Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin portföy aracılığı faaliyet izninden feragat ederek geniş yetkili aracı kurum statüsünden kısmi yetkili aracı kurum statüsüne geçişine onay verdi. Bu değişiklik kapsamında şirketin ticaret unvanının "Dinamik Menkul Değerler A.Ş." olarak güncellenmesi de kabul edildi.

