SPK’dan Borsa İstanbul kararı: Açığa satış yasağı 12 Haziran 2026’ya kadar uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan duyuruda, piyasadaki mevcut tedbirlerin süresinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre, pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasak uygulaması belirtilen tarihe kadar yürürlükte kalacak.

SPK ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranlarının esnetilerek uygulanmasına ilişkin düzenlemenin de aynı süre boyunca devam edeceğini açıkladı.

Söz konusu kararın, piyasalardaki istikrarın korunması ve olası dalgalanmaların sınırlandırılması amacıyla alındığı değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör