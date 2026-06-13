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Giriş Tarihi: 13.06.2026

SPK’dan dolandırıcılık uyarısı

SPK’dan dolandırıcılık uyarısı
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SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), kurulun ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Son dönemde, kendilerini SPK yöneticileri, çalışanları veya bunların yakınları olarak tanıtan, ayrıca kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın isim ve unvanlarını kullanarak çeşitli gerekçelerle para, bağış veya çeşitli taleplerde bulunulduğuna ilişkin bildirimler alınmaktadır" denildi.

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SPK’dan dolandırıcılık uyarısı
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