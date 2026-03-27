SPK’dan kripto paralar için süre kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasasına yönelik düzenlemelerde süre uzatımına giderken, aynı bültende sermaye artırımı, borçlanma araçları ve yeni platform başvurularına ilişkin önemli kararlar aldı.

Kurul, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetki belgesi alması ile platformların saklama kuruluşlarıyla entegrasyon süreçlerini tamamlaması için daha önce tanınan süreleri uzattı. Böylece sektörde teknik altyapı ve uyum süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesi hedefleniyor.

SPK ayrıca, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımını onayladı. Bunun yanı sıra Denizbank AŞ'nin 25 milyar lira ve 5 milyar dolarlık, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 900 milyon liralık, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ'nin 250 milyon liralık, Fair Finansman AŞ'nin 300 milyon liralık ve Güriş Holding AŞ'nin 350 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Kurul, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 21,10 liradan halka arzını da uygun bulurken, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık kira sertifikası ihracına onay verdi.

Öte yandan SPK, üç yeni şemsiye fonun kuruluşuna izin verirken Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin borçlanma araçları emeklilik yatırım fonunun kurulmasını ve paylarının kayda alınmasını da kabul etti.

Denetim tarafında ise Risk Yönetim Birimi'nde yeterli personel bulundurmayan Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 3 milyon 5 bin 380 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlatıldı.

Kurul, son olarak Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ'nin "Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" unvanlı yeni bir platform kurma talebini de onayladı.