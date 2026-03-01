Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 1.03.2026

SPK'dan kripto şirketlerine düzenleme

SPK’dan kripto şirketlerine düzenleme
SERMAYE Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni tebliğiyle uzaktan kimlik doğrulama ve elektronik sözleşme kuralları kripto şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yeni kurallara göre şirketler, uzaktan kimlik doğrulama süreçleri için önceden iş akışı hazırlayıp test yapmak ve sonuçları yazılı kayıt altına almak zorunda olacak. Prosedürlerin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, risk veya güvenlik ihlali durumunda güncellenmesi gerekecek. Başvuru sürecinde görüntülü görüşme öncesi risk analizi yapılması, görüşme sırasında canlılık doğrulama yöntemlerinin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ek önlem alınması şart koşuldu. Yapay zekâ tabanlı kimlik doğrulama araçları kullanılabilecek.

