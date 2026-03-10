Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 14:18

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

AA
SPK’dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin!
  • ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıtıp ya da kurul başkanımızın, yöneticilerimizin ve personelimizin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden çeşitli gerekçelerle para veya bağış talep edildiğine ilişkin bilgiler edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tür girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz