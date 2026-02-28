SPK’dan uzaktan kimlik tespiti ve sözleşmelere yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ile elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

SPK'nın söz konusu alanları düzenleyen tebliğinde yapılan değişiklik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILAR DA KAPSAMA ALINDI

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin usul ve esasların kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsaması sağlandı. Böylece aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da düzenleme kapsamına alınmış oldu.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNDE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak sistemlerin edinimi ve yönetiminde, bilgi sistemleri ile yatırım kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunlu olacak. Kuruluşların, uzaktan kimlik tespitine başlamadan önce iş akış prosedürü oluşturması, bu süreci test etmesi ve sonuçları yazılı hale getirmesi şart koşuldu.

Ayrıca uzaktan kimlik tespiti prosedürlerinin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık risklerinin ortaya çıkması halinde ise ayrıca güncellenmesi öngörüldü.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ŞART

Düzenleme kapsamında, uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce başvurunun elektronik ortamda alınması ve kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirildi. Görüntülü görüşme sırasında ise kişinin canlılığını tespit edici yöntemlerin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ilave güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekecek.

ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER YAZILI SÖZLEŞME SAYILACAK

Tebliğde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda ve belirlenen güvenlik yöntemleri kullanılarak kurulan sözleşmelerin yazılı şekilde kurulmuş sayılacağı hükme bağlandı. Bu düzenleme, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileriyle imzaladığı tüm sözleşmeleri kapsıyor.

YAPAY ZEKâ KULLANIMININ ÖNÜ AÇILDI

Tebliğe eklenen yeni maddeyle, uzaktan kimlik tespitinde yapay zekâ temelli uygulamaların kullanılmasının önü açıldı. Ancak bu yöntemlerin kullanımında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemelerinin esas alınacağı belirtildi. SPK, yapay zekâ yöntemlerini kullanacak kuruluşlar için ilave usul ve esaslar belirlemeye yetkili olacak.

Yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Sermaye Piyasası Kurulu sorumlu olacak.