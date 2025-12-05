SPK’den 6 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, farklı türlerde tahvil, finansman bonosu ve kira sertifikası ihraçları için yapılan başvuruları değerlendirerek onayladı.

Borçlanma araçları kapsamında, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar lira, Akbank TAŞ'nin 40 milyar lira, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 1,6 milyar lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihraç başvurularına onay verdi.

Buna ek olarak, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 500 milyon avro ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin ise 23 milyon dolar tutarındaki yurt dışı tahvil ihraçları Kurul tarafından uygun bulundu.

Fibabanka AŞ Boğaziçi Bilişim Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 800 milyon lira ve Pasha Yatırım Bankası AŞ Seyidoğlu Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 6 milyar lira Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları için onay verildi.

Fonmap Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu, One Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, One Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Phillip Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu, PRM CAPITAL Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu ve PRM CAPITAL Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin çıktı.

FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi onaylandı.

Sanica Isı Sanayi AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda, 6 kişiye "Pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının Borsa'da satışa konu edilmesi" gerekçesiyle toplam 37 milyon 10 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.