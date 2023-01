Spread Ne Demek? Borsada ve Bankacılıkta Faizde Spread Nedir, Ne Anlama Gelir?

Spread ne demek hakkında kar oranı kavramını kullanarak tanım yapmak gerekir. Çünkü Spread oranı Nedir de kelime anlamıyla kar elde etmeye çıkmaktadır. Güncel olarak paranın tutulduğu yerin değişmesiyle bu kavramın doğduğunu söylemek mümkündür. Bunun sebebi olarak da bankacılıkta spread nedir gibi bir tanımın yapılmasıdır. Kazanılan para artık halk tabiriyle yastık altında değil bankalarda tutulmaya başlamıştır. Böylece farklı hesap türleri çıkmıştır. Faizde spread ne demek olduğu da konunun devamı gibi düşünülmelidir.

Spread Ne Demek?

Günümüz dünyasında her şey teknolojiyle yapılmaya başlamıştır. Neredeyse her nesnenin akıllı hali çıkmış ve hayatımıza entegre olmuştur. Bu durum insanların hayatlarını kolaylaştıran özellikte olmuştur. Teknolojinin gelişmesi toplumdaki her alana sıçramıştır. Örneğin eğitim, sağlık alanları teknolojiden derin etkilenmiştir. Ekonomi alanı da bunlardan biri olmuştur. Teknolojinin ekonomi alanını etkilenmesiyle bankacılık sistemi de değişmiştir. Bankaya yatırılan paralar daha çok artmaya başlamıştır. Bunun nedeni olarak teknoloji sayesinde bankacılık sistemlerinin olduğu ve yatırılan parayı anında görebilme imkânı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bankacılık sistemi gelişmiş ve farklı hesap türlerin de çıktığı vurgulanabilir. Vadeli ve vadesiz mevduat hesabı buna örnektir. Spread de kelime anlamıyla bankacılık ve borsa ile yakından alakalıdır. Çünkü spread anlamları içerisinde kar oranı tanımı da vardır.

Borsada ve Bankacılıkta Faizde Spread Nedir, Ne Anlama Gelir?

Spread yabancı bir kavramdır. Dolayısıyla spread kelime anlamına bakmak gerekir. Bundan hareketle spread kelime anlamının kar oranı olduğu söylenebilir. Eğer biz spread tanımını borsada ya da bankacılıkta ele alıyorsak mevduat faiz oranı ile ortalama kredi faiz oranı arasındaki farkı temsil eden kavram olarak görmemiz gerekir.