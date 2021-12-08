SRC belgesi nedir, nasıl alınır? SRC belgesi fiyatları ne kadar, kaç lira?

Ticari maksatlı araç kullanmak isteyen vatandaşlar, SRC belgesine sahip olmak zorundadırlar. Bu belgeyi almak için ise belirli şartlar yerine getirilmelidir. Belge başvurusu gerçekleştirilmeden önce, kişinin muafiyetli veya kurslu olma durumuna bakılır. Bu duruma göre, başvuru gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği belirlenir. SRC belgesine başvurmadan önce bilinmesi gereken bir detay da 25 Şubat 2003 tarihinden önce ehliyet almış iseniz TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan sınava ve herhangi bir kursa girmeye gerek kalmadan SRC belgesi alabilme hakkınızın bulunduğudur. Haberimizin içerisinden SRC belgesi nasıl alınır, başvuru formu ve fiyatları ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

SRC BELGESİ NEDİR?

Src belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ehliyeti olan ve gerekli şartları sağlamış olan kişilere, 3'er aylık dönemlerde yapılan sınavlarla verilen belgedir. Bu belgenin asıl amacı ise ticari maksatlı olarak araç kullanmak için gerekli olmasıdır.

SRC BELGESİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

SRC belgesi sınavları, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 3'er aylık dönemlerde yapılmaktadır. 25 Şubat 2003 tarihine kadar B sınıfı ehliyet almış olanlar SRC2 ve SRC4, C-D sınıfı ehliyet almış olanlar SRC2, SRC3,SRC4 ve SRC5 belgelerine sınavsız başvuru yapabilirler.

Bu tarihten önce E sınıfı ehliyete sahip olanlar ise tüm SRC belgelerinden istediklerini alabilmektedirler. 25 Şubat 2003 tarihinden önce B sınıfı ehliyet sahibi olanlar sınavsız SRC belgeleri almaları için yine bu tarihe kadar en az 90 günlük sigorta ve bağ-kur primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Yine bu noktada unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi de 65 yaş üstü vatandaşların SRC belgesi alma haklarının olmamasıdır. Bu kişilerin herhangi bir ticari taşıma yapmaları yasak olduğu için, başvuru yapmaları da engellenmiştir.

SRC BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) SRC belgesi alabilmeniz için başvuru esnasında muafiyetli veya kurslu olma durumunuza göre işlem yapılır.

2) Bakanlığın belirlediği kriterlere göre 25 şubat 2003 den önce ehliyet sahibi olanlar sınava ve kursa girmeden SRC belgesi alabilirken bu tarihten sonra ehliyet alanlar ise kurs hizmeti yolu ile eğitim aldıktan sonra, ardından yapılacak sınavda başarı elde etmeleri halinde SRC belgelerini alabilirler.

3) 25 şubat 2003 den önce ehliyet sınıfı B olanlar SRC 2 ve SRC 4, C-D sınıfı ehliyeti olanlar SRC-2,SRC-3,SRC4 belgelerine başvuru yapabilirler. Bu tarihten önce ehliyet sınıfı E olanlar ise SRC-1, SRC-2, SRC-3, SRC-4 belgelerinden istediğini alabilirler.

4) 25 şubat 2003 den önce B sınıfı ehliyet sahibi olanlardan ise yine bu tarihe kadar en az 90 günlük sigorta veya bağ-kur primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. 65 yaşından gün almış olanlar src belgesi başvurusu yapamazlar.

5) Yukarıda bahsettiğimiz şartları sağlayamayan arkadaşlar kursa gitmek zorundadır. Toplamda 30 saatlik bir ders programına katılan kursiyerlerin bakanlığın belirlediği sınav takvimine göre yapılacak sınavda %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Sınav toplamda 50 soru üzerinden yapılmakta olup 30 soruya doğru cevap verenler SRC BELGESİ almaya hak kazanırlar.

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Src Belgesi 4 Farklı Grupta Toplanmaktadır

Src 1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Src 2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Src 3 Belgesi : Uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Src 4 Belgesi : Yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Sınavsız Src Belgesi Alma

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan sürücüler eğitim almadan ve sınavsız olarak src belgesi sahibi olabilirler.

Sınavsız SRC Belgesi alabilmek için gerekli şartlar?

25.02.2003 tarihinden önce B - C - E - D sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler aşağıdaki detaylı şartlar dahilinde SRC belgelerini sınavsız alma hakkına sahip kişilerdir. Detaylı bilgi için aşağıdaki açıklamaları okubilirsiniz veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Src türü mesleki yeterlilik belgesi almak için gerekli evraklar

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Ehliyet fotokopisi

3) 2 adet fotoğraf

ayrıca;

B sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;

1) 25.02.2003 tarihinden önce alınmış b sınıfı ehliyetin fotokopisi.

Not: B ehliyeti olanlar, sadece src2 ve src4 belgesi alabilirler.

C veya D sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;

1) 25.02.2003 tarihinden önce alınmış C veya D sınıflı ehliyetin fotokopisi

Not: C veya D ehliyeti olanlar, src2,src 3, src 4 belgesinden istediğini talep edebilirler.

E sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;

1) 25.02.2003 tarihinden önce alınmış E sınıfı ehliyetin fotokopisi.

Not: E sınıfı ehliyeti olanlar, aşağıdaki belgelerden istediklerini talep edebilrler:

Src1 (uluslararası yolcu taşımacılığı)

Src2 (şehirler arası yolcu taşımacılığı)

Src3 (uluslararası eşya-yük taşımacılığı)

Src4 (şehirler arası eşya-yük taşımacılığı)

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Önemli Açıklamalar:

* src 1 belgesini alanlar src 2 belgesini almış sayılırlar

* src 3 belgesini alanlar src 4 belgesini almış sayılırlar

* 31.12.2006 tarihinden önce başvuruda bulunan ve herhangi bir nedenle src belgesi hak edemeyenler yukarıdaki yeni şartları sağlıyorsa, yeni evrakları ile tekrar başvuru yapabilirler.

* Yukarıdaki şartları hiçbir şekilde sağlayamayan kişiler src belgesi alabilmek için "eğitim" almak durumundadır.

* Ehliyetin veriliş ve düzenleniş tarihinde bir belirsizlik olduğunda emniyet genel müdürlüğü'nden onaylı resmi belge getirilmesi istenecektir.

* başvuru tarihi itibariyla 63 yaşını dolduran kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki şartları hiçbir şekilde sağlayamayan sürücüler src belgesi alabilmek için önce "src eğitimi" almak ve sonrasında merkezi olarak yapılan sınava girerek başarılı olmak zorundadırlar. Ulaştırma bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumumuzda src belgesi eğitimleri verilmektedir.