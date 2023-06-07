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Giriş Tarihi: 7.6.2023 15:16 Son Güncelleme: 7.6.2023 15:18

SSB'de Haluk Görgün, Demir'den görevi devraldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Haluk Görgün, görevi İsmail Demir’den devraldı.

DHA
SSB’de Haluk Görgün, Demir’den görevi devraldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atanan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bugün yapılan devir teslim töreni ile görevi Demir'den devraldı.

SSB Başkanı Görgün, "Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir" dedi.

ASELSAN'dan açıklama yapılarak, Görgün'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Haluk Görgün'e başarılar diliyoruz. ASELSAN olarak ülkemiz ve global kullanıcılarımız için üstün teknolojiler geliştirme hedefiyle, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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SSB'de Haluk Görgün, Demir'den görevi devraldı
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