SSK-Bağkur emeklileri için % 7.5 zam cepte

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zamlarına ilişkin tablo da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, eylülde enflasyon aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak açıklanmıştı. Eylül verisiyle birlikte 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 7.50 oldu. Böylece eylül enflasyonu ile memurun enflasyon farkı alacağı kesinleşti.

MEMURA % 13.65

7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurların eylül enflasyonu ile birlikte yüzde 2.38'lik enflasyon farkı oluştu. 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde ise memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmasına karar verilmişti. Oluşan enflasyon farkı ile memurların ocak ayındaki zammı güncel verilerle yüzde 13.65 olarak gerçekleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7.50 zammı hak etmiş oldu. Ancak nihai zam oranları yıl sonu enflasyonundan sonra belli olacak.



ENFLASYON 8 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon yüzde 3.23 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2.50 seviyesindeydi. Aylık enflasyonda 8 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Yıllık enflasyon da 16 ay sonra artış gösterdi. Aylık enflasyona en büyük etki yüzde 1.11 ile gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi.



KİM NE DEDİ?

CEVDET YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı

GEÇICI DURAKSAMALAR OLABILIR

Eylül ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir. Uygulanan ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadele kararlı şekilde sürüyor. OVP'nin ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz.

MEHMET ŞİMŞEK Hazine ve Maliye Bakanı

DEZENFLASYON SÜRECEK

Aylık enflasyona gıda fiyatları 1.1, eğitim grubu 0.7 puan katkı yaptı. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve arz yönlü politikalarla dezenflasyonun devamını sağlayacağız.