Stajyer müjdesi! Devlet katkısı 5 yıl uzatıldı

SABAH'a konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Haberleri Müdürü Faruk Erdem asgari ücretteki artış ve verginin kaldırılması stajyerlerin ücretini artırırken devlet katkısı da yükselmiş olduğunu ve böylece stajyerlerin maaşının üçte ikisini devlet ödeyerek hem staj yapan öğrencilere hem de firmalara katkı yapacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor.

Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu yıl vergiler kaldırıldığı için hesaplama net asgari ücret üzerinden yapılacak. Buna göre bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 1.276 TL'ye yükseldi. Geçen yıl bu tutar 767,27 TL lira idi. Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler de bu yıl en az 2 bin 126 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Bunun altında ücret verilemezken üzerinde ödeme yapılmasında sakınca bulunmuyor. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 850 lira 68 kuruş, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 425 lira 34 kuruş ödeme yapacak. Mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretlerinin her ayın 10'una kadar banka yoluyla ödenmesi gerekiyor."

DEVLET KATKISI NE KADAR?

20 ve fazla personel: 1.276,02 X 1/3 = 425,34 TL

20'den az personel: 1.276,02 X 2/3 = 850,68 TL