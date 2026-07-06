Stellantis için Türkiye anahtar ülke

Orta Doğu ve Afrika, bugün dünya nüfusunun yüzde 25'ine ev sahipliği yapıyor. Gelecek on yıllada bu oranın yüzde 40'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca dünyada en hızlı büyüyen otomotiv bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son dört yıldır bölgenin en büyük ikinci otomotiv grubu olan ve yıllık 500 binin üzerinde araç satan Stellantis, Orta Doğu ve Afrika'daki performansını artırmayı hedefliyor. FaSTLAne 2030 stratejisinin uygulama yol haritasını paylaşan Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan, "Tedarik modelimizi dönüştürerek, üretim altyapımızı en verimli şekilde değerlendirerek ve odaklı ürün stratejimizi hayata geçirerek bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere uygulama sürecimizi hızlandırıyoruz" dedi.

22 MODEL ÜRETİLECEK

FaSTLAne 2030 stratejisine göre, bölgesel satışların yüzde 90'ını oluşturması beklenen 22 modelden oluşan ana ürün gamı, ortaklıklar ve eş finansman modelleriyle desteklenen yıllık yaklaşık 300 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilecek. Bu modellerin yarısı bölgesel üretim tesislerinde üretilecek, kalan kısmı ise Asya'dan tedarik edilecek. Stellantis'in stratejisinde Türkiye, önemli bir rol oynayacak. Stellantis, Akdeniz bölgesinde, Fas ve Türkiye'de bulunan ve toplam 800 bin adet üretim kapasitesine sahip üretim tesislerinden azami ölçüde faydalanacak. Böylece Bursa Tofaş tesislerinde söz konusu 22 modelden bir ya da iki modelin üretilmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'de pazar liderliğini güçlendirmeyi ve Fiat markasının büyüme ivmesini yeniden artırmayı hedefliyor.