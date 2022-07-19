Sterlin kaç TL? 19 Temmuz Canlı döviz kuru ile 1 Sterlin ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda dolar ve Euro yanı sıra İngiliz Sterlini de araştırılan para birimleri arasında yer alıyor. Canlı döviz kuru takip edilen Sterlin TL değerinde sorgulanıyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler "Sterlin ne kadar, kaç TL oldu" sorularına yanıt arıyor. Canlı sterlin kuru soruları cevaplıyor. Peki, 19 Temmuz 2022 bugün 1 sterlin kaç TL, ne kadar? İşte sterlin fiyatı…
STERLİN KAÇ TL?
Temmuz başında BDDK kredi kararı sonrası döviz piyasasında hareketlilik oluşmuştu. Etkilenen birimlerden biri de ingiliz sterliniydi.
İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;
STERLİN NE KADAR?
ALIŞ: 20,9655
SATIŞ: 21,0707
CANLI İNGİLİZ STERLİNİ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ