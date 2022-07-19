Sterlin kaç TL? 19 Temmuz Canlı döviz kuru ile 1 Sterlin ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda dolar ve Euro yanı sıra İngiliz Sterlini de araştırılan para birimleri arasında yer alıyor. Canlı döviz kuru takip edilen Sterlin TL değerinde sorgulanıyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler "Sterlin ne kadar, kaç TL oldu" sorularına yanıt arıyor. Canlı sterlin kuru soruları cevaplıyor. Peki, 19 Temmuz 2022 bugün 1 sterlin kaç TL, ne kadar? İşte sterlin fiyatı…