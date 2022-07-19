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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:29

Sterlin kaç TL? 19 Temmuz Canlı döviz kuru ile 1 Sterlin ne kadar oldu?

Sterlin kaç TL? 19 Temmuz Canlı döviz kuru ile 1 Sterlin ne kadar oldu?

Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından dolar, Euro ve sterlin başta olmak üzere tüm para birimleri sorgulanmaya başladı. İngiliz Sterlini de onlardan biri. “Sterlin ne kadar, düştü mü” soruları yanıt arıyor. Canlı sterlin kuru ile takip edilen para birimi araştırılıyor. Peki, 19 Temmuz 2022 bugün 1 sterlin kaç TL oldu? İşte canlı ve anlık sterlin TL alış satış rakamları…

Uluslararası piyasalarda dolar ve Euro yanı sıra İngiliz Sterlini de araştırılan para birimleri arasında yer alıyor. Canlı döviz kuru takip edilen Sterlin TL değerinde sorgulanıyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler "Sterlin ne kadar, kaç TL oldu" sorularına yanıt arıyor. Canlı sterlin kuru soruları cevaplıyor. Peki, 19 Temmuz 2022 bugün 1 sterlin kaç TL, ne kadar? İşte sterlin fiyatı…

STERLİN KAÇ TL?

Temmuz başında BDDK kredi kararı sonrası döviz piyasasında hareketlilik oluşmuştu. Etkilenen birimlerden biri de ingiliz sterliniydi.

İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 20,9655

SATIŞ: 21,0707

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Sterlin kaç TL? 19 Temmuz Canlı döviz kuru ile 1 Sterlin ne kadar oldu?
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