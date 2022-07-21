Stopaj Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Stopaj Vergisi Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Hesaplanır?

Ekonomi terimi olarak karşımıza çıkan stopajın, vergi konusunda önemli bir yeri bulunmaktadır. Daha çok Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi kazançlarda karşılaşmaktayız. Bu açıdan baktığımızda stopaj, vergi tahsilatı gibi önemli konularda yer almaktadır. Örneğin bir işverenseniz çalışanınızdan aldığınız mesleki hizmet karşılığında vereceğiniz tutarla ilgili konularda stopaj bulunmaktadır. Ekonomi terimi olan stopaj ne anlama gelmektedir ve nasıl hesaplanır? Sorularının cevabı yazımızda…

Stopaj Nedir?

Stopajın ne anlama geldiğini birçok insan bilmemektedir. Buna göre stopaj ne demek? Sorusunun yanıtını sizler için cevapladık. Kısaca bir vergi türü olan stopaj, elde edilen kazancın kaynağından kesilen vergi anlamına gelmektedir. Stopaj; Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi bir kazanca ilişkin tutarın, ilgiliye ödenmesi öncesinde kesilen bedeldir. Bu sayede hem vergi tahsilatı kolaylaşır hem de vergi kaçırma gibi durumların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Örneğin, işverenin çalışanın brüt ücretinden kesip doğrudan devlete ödediği bir stopaj bedeli bulunmaktadır. Mahsup edilen miktar, çalışanın yıl içinde ödemesi gereken gelir vergilerinden mahsup edilir. Bu sayede çalışanlar, verdiği hizmet karşılığında aldığı bedeli beyan etmez ve vergi ödeme gibi bir durumdan kurtulmuş olur.

Stopaj Vergisi Nedir?

Gelir sahibine ulaşmadan kazanç kaynağından kesilen bir gelir vergisi olarak karışımıza çıkar. Daha detaylı bir şekilde; işverenler tarafından kurumlar veya gelir vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapan kişiye ödenmesi sırasında, kanunlarla belirtilmiş oranlara göre bu tutarın bir bölümünün iş yapan kişi adına peşinen vergi dairesine ödenmesidir.

Stopaj vergisi hesaplama konusunda bazı önemli bilgiler vardır. Personel adına ödenen stopaj, brüt maaştan SGK işçi payı düşüldükten sonra elde edilir. Stopaj oranları %15, %20, %27 ve %35 olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca Hizmeti alanların sorumlu olduğu serbest meslek erbaplarına yapılan ödemelerin stopaj oranı %20 olarak belirlenmiştir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinde hizmet alanlara uygulanan stopaj oranı ise %3 olarak karşımıza çıkar.

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı, ticari gayrimenkul amacıyla kiraya verilen alanların brüt kira bedelleri üzerinden alınan vergi türü olarak karşımıza çıkar. Yukarıda anlattığımız stopaj vergisi mantığıyla aynıdır. Kira stopaj vergisini ödemesi gereken taraf ise kiracıdır.

Bunun yanında kira stopaj vergisinin nasıl hesaplandığı da önemlidir. Net kira tutarını biliyorsanız bu tutarı 0,80'e bölerek veya 1,25 ile çarparak brüt kira bedeline ulaşabilirsiniz. Brüt kira bedelinin yüzde 20'si stopaj oranını ele verir. Bunun yanında stopaj tutarını biliyorsanız bu tutarı 4 ile çarparak net kira bedelini, 5 ile çarparak ise brüt kira bedelini hesaplayabilirsiniz. Kısaca brüt kira tutarını biliyorsanız bunun yüzde 20'sini stopaj oranı olarak kenara ayırabilirsiniz. Brüt kira bedelinden yüzde 20'lik stopaj tutarını çıkardığınızda net kira bedeline ulaşmış olursunuz.