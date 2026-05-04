Stratejik yük vagonları güneş enerjisiyle üretilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde hayata geçirilen güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda demiryolu sektöründe çevreci üretim süreçlerine hız verdiklerini belirten Uraloğlu, demiryolu araçlarının üretiminde yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulan güneş enerji santralinin elektrik üretimine başladığını hatırlatarak benzer bir yatırımın Sivas'ta da hayata geçirileceğini söyledi.

SİVAS'A 4,5 MİLYON KİLOVAT SAATLİK GES&NBSP;

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde çatı tipi güneş enerji santrali için çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu tesisle yıllık 4,5 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üreterek yaklaşık bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk bir enerji ihtiyacını karşılayacağız. Böylece yerleşkemizin elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız." dedi.

Uraloğlu, bu yatırımla üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm sağlanacağını belirterek, "Askeri tank taşıma ve yakıt ikmal vagonları başta olmak üzere yük vagonları bu fabrikada güneş enerjisi kullanılarak üretilecek." ifadesini kullandı.

SAKARYA'DA ÜRETİM GÜNEŞTEN KARŞILANIYOR

Bakan Uraloğlu, Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulan GES'in de aktif olarak üretime geçtiğini hatırlatarak elde edilen enerjinin doğrudan üretimde kullanıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demiryolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi artık Güneş'ten elde ediyoruz. Bu sayede enerji maliyetlerini düşürüyor, üretimde rekabet gücümüzü artırıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Sakarya'daki santral ile yıllık yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik üretimi sağlanabildiğini belirterek bu miktarın yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geldiğini söyledi. Uraloğlu, böylece yıllık yaklaşık bin 739 ton karbondioksit salınımının da önlendiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, demiryolu araç üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

