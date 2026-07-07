SON DAKİKA! Su fiyatına ’DOA’ zammına denetim başladı! Bakanlık marketleri haksız fiyata karşı uyardı

Ticaret Bakanlığı, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından bazı üretici ve satıcıların maliyet artışının üzerinde fiyat artışına gittiğinin tespit edilmesi üzerine kapsamlı denetim süreci başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla yürürlüğe konulan depozito uygulamasının bazı işletmeler tarafından fırsata çevrilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.
MARKETLER VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ UYARILDI
Açıklamada, Ticaret Bakanlığının konuyu derhal incelemeye aldığı belirtilerek, ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerinin maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda açık şekilde uyarıldığı ifade edildi.
Bakanlık, fiyat artışlarının yalnızca gerçek maliyet değişiklikleriyle sınırlı olması gerektiğini vurgulayarak, tüketiciyi mağdur edecek uygulamalara izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
AMBALAJLI SU BAŞTA OLMAK ÜZERE DENETİMLER BAŞLADI
Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere ilgili tüm içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin resmen başlatıldığını açıkladı.
Denetimlerde ürünlerin maliyet yapıları ile raf fiyatları karşılaştırılacak. Maliyet artışını aşan ve tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışının haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.
"TÜKETİCİNİN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlık açıklamasında, çevre politikalarıyla uyumlu şekilde depozito sisteminin uygulanmasının sürdürüleceği belirtilirken, tüketicilerin haklarının korunmasının temel önceliklerden biri olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
FIRSATÇILIĞA KARŞI DENETİMLER SÜRECEK
Bakanlığın açıklamasıyla birlikte depozito katılım payını gerekçe göstererek maliyet artışının üzerinde zam yapan işletmelere yönelik denetimlerin ülke genelinde devam edeceği mesajı verildi. Yetkililer, tüketiciyi mağdur eden uygulamalara karşı gerekli idari ve hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini vurguladı.
Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici…— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 7, 2026