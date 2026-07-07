SON DAKİKA! Su fiyatına ’DOA’ zammına denetim başladı! Bakanlık marketleri haksız fiyata karşı uyardı

MARKETLER VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ UYARILDI

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının konuyu derhal incelemeye aldığı belirtilerek, ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerinin maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda açık şekilde uyarıldığı ifade edildi.

Bakanlık, fiyat artışlarının yalnızca gerçek maliyet değişiklikleriyle sınırlı olması gerektiğini vurgulayarak, tüketiciyi mağdur edecek uygulamalara izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

AMBALAJLI SU BAŞTA OLMAK ÜZERE DENETİMLER BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere ilgili tüm içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin resmen başlatıldığını açıkladı.

Denetimlerde ürünlerin maliyet yapıları ile raf fiyatları karşılaştırılacak. Maliyet artışını aşan ve tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışının haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.