Şubat ayı ihracatı 21 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubatta ihracatın, zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen yüzde 1.6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olduğunu, bu rakamın, en yüksek ikinci şubat ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

34 AYIN 18'İNDE REKOR

Bolat, şubatta hizmetler ihracatının 7 milyar dolar olmasını beklediklerini aktararak, "Yıllık bazda 123.2 milyar dolar hizmetler ihracatıyla, o da yıllıklandırılmışta rekorunu yenilemiş olacak. Son 34 ayın 25'inde aylık bazda ihracatımızı artırmayı başardık, son 34 ayın 18'inde de aylık bazda ihracat rekoru kırmayı başardık" dedi.

Bolat, yıllıklandırılmış bazda şubat sonu itibarıyla ihracatın yüzde 4 artışla 272.8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Bolat, ithalatın geçen yılın şubat ayına kıyasla 1.7 milyar dolar arttığını, 1 milyar dolarlık kısmın sadece gümüş ithalatından kaynaklandığına dikkati çekti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 14 sektörün ihracatını artırdığını, 12 sektörün şubatı ekside tamamladığını aktardı. Gültepe, "Şubatta 950 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yüzde 13 artan birim ihracat değerimiz 1.7 dolarla son 5 yılın en yüksek ikinci rakamına ulaştı" diye konuştu. Gültepe, toplamda 127 ülkeye ihracatın arttığını bildirdi.

SAVUNMADA ARTIŞ % 27.2

Savunma ve havacılık sanayisi, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.2 artışla 553.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın ayn ı dönemine göre yüzde 35.1 artış sağlamıştır" dedi.