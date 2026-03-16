Şubat ayı Tarım-ÜFE rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %40,10 arttı, aylık %0,21 arttı



Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,97 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,03 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %6,54 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %0,42 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %4,26 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %5,83 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %4,24 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %110,06 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %24,52 artış ile turunçgiller oldu.