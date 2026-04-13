Giriş Tarihi: 13.04.2026 10:08

Şubat ayı toplam ciro rakamları açıklandı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında yıllık %34,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %31,7 arttı, inşaat ciro endeksi %20,2 arttı, ticaret ciro endeksi %36,8 arttı, hizmet ciro endeksi %34,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %2,0 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Şubat ayında aylık %2,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %4,1 arttı, inşaat ciro endeksi %3,0 azaldı, ticaret ciro endeksi %1,5 arttı, hizmet ciro endeksi %2,5 arttı.

