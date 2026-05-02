SUKUK piyasada lokomotif ürün oldu

Katılım bankaları, yılın ilk çeyreğinde toplam 58.4 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi, bu ihraçların ortalama vadesi 108.3 gün oldu. Türkiye
Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türkiye'de sukuk ihraçlarına baktığımızda vade yapısı, yatırımcı profili ve ihraç sıklığı açısından ciddi bir çeşitlenme olduğunu görüyoruz. Bu da piyasada güçlü bir kullanım alışkanlığının oluştuğunu teyit etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kira sertifikasının yalnızca Hazine
ve katılım bankaları tarafından ihraç edilen bir enstrüman olmaktan çıktığını ve çok uluslu şirketlerin de bu yöntemi etkin şekilde kullandığını görüyoruz" dedi. Sukuk'un sermaye piyasalarında lokomotif ve taşıyıcı ürün haline geldiğini anlatan Akben, bunun nedeninin sukuk'un güçlü ve yerleşik borçlanma aracı olarak konumlanması olduğunu söyledi.
LİDER ALBARAKA TÜRK
Yılın ilk üç ayında en fazla sukuk ihracı 16,5 milyar lira ile Albaraka Türk tarafından yapıldı. Vakıf Katılım Bankası 13.1 milyar liralık, Ziraat Katılım Bankası
ile Emlak Katılım Bankası 10.5 milyar liralık, Dünya Katılım Bankası 7.1 milyar liralık, Hayat Finans Katılım Bankası da 750 milyon liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi. İhraçların yüzde 98.71'i yönetim sözleşmesine, yüzde 1.29'u alım satıma dayalı yapıldı.