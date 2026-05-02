Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SUKUK piyasada lokomotif ürün oldu
Giriş Tarihi: 2.05.2026

  • ABONE OL
Katılım bankaları, yılın ilk çeyreğinde toplam 58.4 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi, bu ihraçların ortalama vadesi 108.3 gün oldu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türkiye'de sukuk ihraçlarına baktığımızda vade yapısı, yatırımcı profili ve ihraç sıklığı açısından ciddi bir çeşitlenme olduğunu görüyoruz. Bu da piyasada güçlü bir kullanım alışkanlığının oluştuğunu teyit etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kira sertifikasının yalnızca Hazine ve katılım bankaları tarafından ihraç edilen bir enstrüman olmaktan çıktığını ve çok uluslu şirketlerin de bu yöntemi etkin şekilde kullandığını görüyoruz" dedi. Sukuk'un sermaye piyasalarında lokomotif ve taşıyıcı ürün haline geldiğini anlatan Akben, bunun nedeninin sukuk'un güçlü ve yerleşik borçlanma aracı olarak konumlanması olduğunu söyledi.

Yılın ilk üç ayında en fazla sukuk ihracı 16,5 milyar lira ile Albaraka Türk tarafından yapıldı. Vakıf Katılım Bankası 13.1 milyar liralık, Ziraat Katılım Bankası ile Emlak Katılım Bankası 10.5 milyar liralık, Dünya Katılım Bankası 7.1 milyar liralık, Hayat Finans Katılım Bankası da 750 milyon liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi. İhraçların yüzde 98.71'i yönetim sözleşmesine, yüzde 1.29'u alım satıma dayalı yapıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA