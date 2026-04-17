SunExpress 680 bin yolcu taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yolcuların yaklaşık 420 bini, Almanca konuşulan ülkelerden (Almanya, Avusturya ve İsviçre) Türkiye'ye ve Türkiye'den bu ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda seyahat etti.

Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki rotalarda ise yaklaşık 65 bin yolcu SunExpress ile uçtu.

Almanca konuşulan ülkeler ve Birleşik Krallık'tan seyahat eden yolcuların büyük çoğunluğu Antalya'yı tercih ederken, SunExpress, Paskalya döneminde yüzde 85 zamanında varış performansıyla öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Marcus Schnabel, küresel seyahat eğilimlerini etkilemeye devam eden jeopolitik belirsizliklere rağmen Paskalya döneminin, talebin güçlü olduğu bir dönem olduğunu belirtti.

Schnabel, "Bu dönemde elde ettiğimiz yolcu rakamları, Türkiye'nin seyahatseverler için güvenilir ve cazip bir destinasyon olarak tercih edilmeye devam ettiğini ve tatil amaçlı talebin istikrarlı seyrini koruduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 29 Mart itibarıyla başlayan yaz uçuş tarifesi kapsamında SunExpress'in uçuş ağı 37 ülkede 106 destinasyonla toplam 250 noktaya ulaşıyor.

Bu yaz, Almanca konuşulan ülkelerden başlatılan yeni direkt uçuşlar arasında Memmingen-Antalya, Düsseldorf-Hatay, Köln/Bonn-Trabzon, Adana ve Elazığ ile Münih ve Hannover-Edremit hatları yer alıyor.