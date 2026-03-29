Şüpheli işlemleri görmezden gelmekle suçlanıyordu! BofA Epstein mağdurlarına 72,5 milyon dolar ödeyecek

Bank of America, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik suçlarla anılan Jeffrey Epstein davası kapsamında mağdurlarla uzlaşmaya vardı. Banka, 72 milyon 500 bin dolar ödeme yapmayı kabul etti.

UZLAŞMAYI TERCİH ETTİ

ABD basınında yer alan haberlere göre banka, davada herhangi bir yasal sorumluluk veya suçlamayı kabul etmediğini belirtirken, süreci sonlandırmak amacıyla uzlaşma yoluna gittiğini açıkladı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Jed Rakoff tarafından onaylanması gerekiyor. Kararın 2 Nisan'daki duruşmada netleşmesi bekleniyor.

"ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ GÖRMEZDEN GELDİ" İDDİASI

Dava kapsamında Bank of America, Epstein ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri göz ardı etmekle suçlanmıştı. Mahkeme daha önce bazı suçlamaları düşürse de bankanın belirli iddialar kapsamında yargılanmasının devamına karar vermişti.

BENZER DAVALARDA MİLYON DOLARLIK UZLAŞMALAR

Epstein bağlantılı davalarda daha önce JPMorgan Chase 290 milyon dolar, Deutsche Bank ise 75 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

EPSTEİN 2019'DA CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevinde ölü bulunmuştu. Olay, uzun süre kamuoyunda tartışma yaratmıştı.