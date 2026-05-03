Sürdürülebilir mimarlık ödülleri verildi

"Sürdürülebilir Mimarlık Küresel Ödülü™" (Global Award for Sustainable Architecture™), bu yıl "Mimarlık Dönüşümdür" temasıyla 19'uncu kez kazananlarını duyurdu. Saint-Gobain'in işbirliği ile verilen ödülün jürisi tutarlılık, güçlü bağlılık ve sosyal ile politik etki açısından öne çıkan projeleri ödüle layık gördü. 2026 yılı kazananları, Ye Man- Mimar, ZSYZ kurucusu (Çin), Doàn Thanh Hà-Mimar, H&P Architects kurucu ortağı (Vietnam), Loreta Castro Reguera&José Pablo Ambrosi-Mimarlar, Taller Capital kurucuları (Meksika), Amelia Tavella- Mimar, Amelia Tavella Architects kurucusu (Fransa) ve Andreas Kipar-Mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı, LAND kurucu ortağı (Almanya/İtalya) oldu.