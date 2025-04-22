Suriye ile ulaştırmada işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Uraloğlu öncülüğündeki Türk heyetini, Şam Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir karşıladı. Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için yeni yönetimi tebrik eden Uraloğlu, ulaştırma alanında olası iş birliklerini görüşeceklerini belirtti. Uraloğlu, havacılık, kara, deniz ve demir yolu ile iletişim alanında atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler yapılacağını söyledi. İki ülke arasındaki sınır uzunluğunun da ulaştırma noktasında taşıdığı önemi vurgulayan Bakan Uraloğlu, "En uzun sınıra sahip 2 ülkeyiz. O anlamda hem birbirimize hem de birbirimizin üzerinden diğer ülkelere de ulaşmamız lazım. Havacılık, karayolu taşıması, deniz yolu, demiryolu ve iletişim alanında neleri daha iyi yapabileceğimizi 2 gün boyunca konuşacağız" açıklamasında bulundu.

İKİNCİ ÜLKENİZ SURİYE

Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir de Uraloğlu'nu Suriye'de ağırlamaktan şeref duyduğunu belirterek, "İkinci ülkeniz Suriye'ye hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'ye verdiği desteklerden dolayı "sonsuz teşekkür" eden Suriyeli Bakan Bedir, "Sayın bakanla ortak işbirliğinden ötürü umarım bu desteği pratiğe, gerçek hayata dönüştürürüz. Suriye ve Türkiye arasında ulaştırma alanlarındaki ilişkileri daha önceki parlak dönemine kavuşturmayı umuyorum" dedi.