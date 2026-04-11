Suriye Merkez Bankası hesap açacak

Suriye Merkez Bankası Başkanı AbdulKader AlHussrieh, Türkiye ile ticaret hacmini artırma hedefleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde hesap açma çalışmalarının son aşamalarına gelindiğini ve potansiyel bir swap anlaşması yapma niyetinde olduklarını açıkladı. Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden AlHussrieh, Suriye'de faaliyet göstermek için başvuran Ziraat Bankası ve Aktif Bank'ın yakında ülkede faaliyete geçebileceğini, Ziraat Bankası'nın Suriye'de bir bankanın kontrol hissesini alması gerekebileceğini belirtti. İki ülkenin orta vadede ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan AlHussrieh, bu hedefe ulaşmak için Suriye'de tam anlamıyla çalışan bir finansal sistemin oluşması ve iki ülke arasında güçlü muhabir banka ilişkilerinin kurulması gerektiğini vurguladı.

BANKALAR AÇILABİLİR

TÜİK verilerine göre, iki ülke arasında geçen yıl 3.7 milyar dolar olan dış ticaret hacminin ağırlıklı kısmını Türkiye'den Suriye'ye ihracat oluşturdu. Türk ve Suriyeli iş insanları, bu ticaretin şu anda ağırlıklı olarak nakit üzerinden yapıldığını belirtiyor. AlHussrieh, gelecekte Türkiye'den başka bankaların da Suriye'de faaliyet göstermesinin söz konusu olabileceğini ve bankacılık alanına daha fazla katılımı desteklediklerini ifade etti.