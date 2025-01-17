Suriye’de gümrük vergisi için toplantı yapılacak

Suriye'de kurulan geçici hükümetin Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı ülkeye ticaret yapan Türk ihracatçıları zor duruma bırakırken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Suriye istişareler yapıldığını açıklayan Ticaret Bakanlığı, yüz yüze görüşmelerin yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de 11 Ocak'ta tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçildiğini belirtilerek, "Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır" denildi.