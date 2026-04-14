Suriyelilerin dönüşü işgücü piyasasını etkilemedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün iş gücü piyasasına etkileriyle ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, 2025 sonu itibarıyla yüzde 25,6 olan Suriyelilerin işten ayrılma oranının iş gücü piyasasında belirgin açığa yol açmadığını söyledi. Işıkhan, Mardin'de bir grup gazeteci ile sohbet ederken, Türkiye'nin son yıllarda sadece zorunlu göç hareketlerinden etkilenmediğini, aynı zamanda çevresindeki krizlere rağmen cazibe merkezi olmayı sürdüren bir ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

ŞOKA HAZIRLIKLIYIZ

Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediğini belirten Işıkhan, "Türkiye işgücü piyasasının bu tür gelişmeler karşısında güçlü, dirençli ve uyum sağlayabilen bir yapıya sahip olduğunu açıkça görüyoruz" diye konuştu. Bölgede yaşanan gelişmelerin nitelikli insan kaynağının güvenli, üretken ve istikrarlı ülkelere yönelmesine yol açtığına dikkat çeken Işıkhan, "Türkiye güçlü ekonomi yapısı, sanayi kapasitesi, girişimcilik ekosistemi ve stratejik konumuyla bu süreçte öne çıkıyor. Dolayısıyla küresel ve bölgesel krizler karşısında Türkiye sadece risklerle karşılaşan değil, aynı zamanda güvenli bir liman olarak nitelikli işgücü, yatırım ilgisi ve üretim kabiliyeti bakımından yeni fırsatlar da elde eden bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı. Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğünün yıl sonuna kadar 800-850 milyar lira bandına çıkacağını belirtti. ANKARA