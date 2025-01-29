Suriye’ye 25 günde 219 milyon $’lık ihracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik ihracattaki artışa dikkati çekerek, "Ticaret rakamına baktığımızda 1-25 Ocak 2024'te sadece Suriye'nin kuzeyine 161 milyon dolar ihracatımız varken, bu yılın ilk 25 gününde ihracatımız yüzde 35.5 artışla 219 milyon dolara yükseldi" dedi. İç savaş döneminde Suriye'nin ihtiyaçları nedeniyle gıda, inşaat malzemeleri ve diğer unsurlarda ciddi gümrük oranları olmadığını belirten Bolat, yeni yönetimin idareyi ele aldıktan sonra kamu harcamaları için gelir toplamak düşüncesiyle 11 Ocak'ta 6 bin 302 gümrük tarifesinde değişikliğe gittiğini söyledi. Bolat, bu çerçevede Suriye'nin, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak sınırlarındaki gümrük kapıları da dahil olmak üzere yeni ve ortak bir gümrük vergisi rejimine geçtiğini aktardı. Bolat, "Gümrük vergileriyle ilgili 11 Ocak kararları alındıktan sonra bu tarihle 25 Ocak arasındaki 14 günde ihracatımız 130 milyon dolar oldu. Bu rakam 2024 yılının aynı döneminde sadece 98 milyon dolardı" diye konuştu.Bolat, Türkiye'nin rejim yıkılmadan önce geçen yıl Suriye'nin kuzeyine 2.2 milyar dolar ihracat, 450 milyon dolar ithalat yaptığını bildirdi. Bolat, araç sayısının da bu gelişmeyi doğruladığını dile getirdi.