Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:27

Sürprize son, her şey açık açık yazacak! Restoran ve kafelerde yeni dönemin ayrıntıları belli oldu

Restoran ve kafelerde yeni dönemin detayları belli oldu. "Menülerde içerik belirtme" zorunluluğu ile artık sürprizler bitecek, içerik bilgilerinden enerji değerlerine kadar her şey açık açık yazacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, restoran, kafe, kantin ve benzeri toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) bilgilerinin tüketiciye açıklanmasına ilişkin uygulamanın ayrıntılarını duyurdu.

Hayata geçirilen yeni düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdalara ilişkin bilgilendirme zorunlu hale geldi.

MENÜLERDE İÇERİK VE ALERJEN BİLGİSİ ZORUNLU

Yeni uygulamayla birlikte restoran, kafe, kantin ve yemekhanelerde sunulan ürünlerin:

  • İçerik bilgileri
  • Alerjen uyarıları
  • Kalori değerleri

tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde sunulacak. Böylece özellikle alerjisi olan bireylerin daha güvenli seçim yapabilmesi hedefleniyor.

BİLGİLER FARKLI YÖNTEMLERLE PAYLAŞILABİLECEK

Düzenleme kapsamında işletmelere esneklik de tanındı. Buna göre söz konusu bilgiler:

  • Basılı menüler
  • Duvar panoları
  • Broşürler
  • Dijital ekranlar
  • QR (karekod) sistemi

aracılığıyla müşterilere sunulabilecek. Bu sayede tüketiciler istedikleri yöntemle bilgiye kolayca ulaşabilecek.

QR KOD KULLANAN İŞLETMELERE UYARI ZORUNLULUĞU

Karekod yöntemiyle bilgilendirme yapacak işletmeler için ek bir şart getirildi. İşletmelerin, görünür bir alana:

  • Bilgilerin QR kod üzerinden erişilebildiğini
  • Talep eden müşterilere ayrıca sunulabileceğini

belirten bir uyarı yazısı asması zorunlu olacak.

Bakanlığın paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."

