Sürprize son, her şey açık açık yazacak! Restoran ve kafelerde yeni dönemin ayrıntıları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, restoran, kafe, kantin ve benzeri toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) bilgilerinin tüketiciye açıklanmasına ilişkin uygulamanın ayrıntılarını duyurdu.
Hayata geçirilen yeni düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdalara ilişkin bilgilendirme zorunlu hale geldi.
MENÜLERDE İÇERİK VE ALERJEN BİLGİSİ ZORUNLU
Yeni uygulamayla birlikte restoran, kafe, kantin ve yemekhanelerde sunulan ürünlerin:
tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde sunulacak. Böylece özellikle alerjisi olan bireylerin daha güvenli seçim yapabilmesi hedefleniyor.
BİLGİLER FARKLI YÖNTEMLERLE PAYLAŞILABİLECEK
Düzenleme kapsamında işletmelere esneklik de tanındı. Buna göre söz konusu bilgiler:
aracılığıyla müşterilere sunulabilecek. Bu sayede tüketiciler istedikleri yöntemle bilgiye kolayca ulaşabilecek.
QR KOD KULLANAN İŞLETMELERE UYARI ZORUNLULUĞU
Karekod yöntemiyle bilgilendirme yapacak işletmeler için ek bir şart getirildi. İşletmelerin, görünür bir alana:
belirten bir uyarı yazısı asması zorunlu olacak.
Bakanlığın paylaşımında şunlar kaydedildi:
"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."