Suudi Arabistan üzerinden transit ticaret başlıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, transit ticaretin Suriye üzerinden bütün Orta Doğu'ya ve Körfez'e mümkün hale geldiğini belirterek, "Suudi Arabistan ile de geçen hafta transit ticaret konusunda şoförlerimiz için vize verilmesi konusunda 10 yıldır olmayan bir konuda büyük bir anlaşma ile ilerleme sağlamış durumdayız. Gelecek hafta çarşamba gününden itibaren Suudi Arabistan üzerinden de transit ticaret başlıyor" dedi. Bolat, Türkiye'nin 14 yıl boyunca 3.5 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Ticaret geçen yıl yüzde 40 artışla 3.7 milyar dolarlık ticaret gerçekleşti" dedi. Bolat, Suriye ile dengeli, sürdürülebilir ticaretten yana olduklarını vurgulayarak, "Gerek 2011 öncesindeki Serbest Ticaret Anlaşmamızın canlandırılması gerekse daha ileri seviyede geniş şümullü bir ekonomik işbirliği anlaşması yapma konusunda da kardeşlerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Şu anda JETCO ile adım adım ilerliyoruz" dedi.
