Suudi Arabistan’dan petrole son 3.5 yılın en büyük zammı

PETROLDE SON 3,5 YILIN EN BÜYÜK ZAMMI

85 doların üzerine çıkarak son 20 ayın en yüksek seviyesine yükselen petrol için Riyad yönetimi Asya'daki alıcılar için son 3,5 yılın en yüksek rakamına yükseltti.

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Arab Light'ın Asya fiyatını bölgesel göstergeye göre Nisan ayı petrol fiyatını varil başına 2.50 dolara çıkarttı.

Şirket ayrıca Avrupa ve Akdeniz pazarına yönelik fiyatları 3,50 dolar, Kuzey Amerika'ya yönelik fiyatları ise 2,50 dolar yükseltti.

Bu Ağustos 2022'den bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Savaş öncesinde yapılan piyasa anketlerinde artışın yaklaşık 80 cent seviyesinde kalacağı öngörülüyordu.