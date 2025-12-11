Suya büyük yatırım: 2026’da 290 tesis hizmete alınacak

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, medya temsilcileriyle bir araya gelerek 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026'ye yönelik Bakanlık hedeflerini anlattı. Kayıp-kaçak oranlarının düşmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Yumaklı, "Ankara'da kayıp-kaçak oranı yüzde 39. Yani barajdan çıkan 100 litrenin sadece 61 litresi vatandaşa ulaşabiliyor. Maalesef birçok ilde tablo bundan çok farklı değil" dedi. Yumaklı, 2026 yılında su alanında 290 tesisin hizmete alınacağını duyurdu.

ANKARA SUYU'NUN % 61'İ

Su sorununa karşı belediyeler başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Yumaklı, "Kayıp-kaçak oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun neredeyse barajdan çıkan kadarı şebekede kayboluyor. Ankara'da kayıp-kaçak oranı yüzde 39. Yani barajdan çıkan 100 litrenin sadece 61 litresi vatandaşa ulaşabiliyor. Maalesef birçok ilde tablo bundan çok farklı değil" dedi. 2026 yılında su alanında 290 tesisin hizmete alınacağını duyuran Yumaklı, "Bütçemizde de en büyük pay yine su yatırımlarına ayrılacak. Çünkü su meselesi gerçekten şakaya gelmez" ifadelerini kullandı.

ET FIYATINDA MANİPÜLASYON

Et fiyatlarına yönelik manipülasyonlara ilişkin Yumaklı, "Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor, 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim" şeklinde konuştu. Kırmızı ette 2024 itibarıyla yeni bir sisteme geçildiğini hatırlatan Yumaklı, "2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu yapıyor" dedi.

GIDA DENETİMİNDE KAMERA

Yumaklı'nın gündeminde gıda sahtekarlığı da vardı. Gıda meselesinin kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha hatırlatan Yumaklı, "Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekarlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca bu alanda başka yeniliklerimiz de olacak. Gıda denetimlerinde kamera uygulamasına yakında başlıyoruz" açıklamasında bulundu.



ASELSAN DÜNYA MARKASI OLUYOR

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ilk 9 ayda şirketin reel anlamda yüzde 12.3, dolar bazında da yüzde 29 büyüdüklerini kaydederek, "Dünya dolar bazında yüzde 12 civarında büyümeye sahipken biz sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi başardık" dedi. Akyol, sektör ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceklerini ifade etti. Aselsan'ın 25 ülkede operasyonel olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden Akyol "Ürün gamımız son derece rekabetçi ve oyun değiştirici ürünler. Tercih edilme oranımız arttı. Dünyada bir marka olma yolundayız. Dünyada Aselsan'ın tanınırlığı da artmış durumda" diye konuştu. Akyol uluslararası birikmiş sipariş artışında dünya ortalamasının yüzde 42 iken Aselsan'da yüzde 120 olduğunu kaydetti.