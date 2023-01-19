Swift Nedir? Bankacılıkta Swift Sistemi ve Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Swıft tüm dünyada yer alan finansal kuruluşlar arasındaki işlemleri güvenilir bir şekilde yapmasıyla birlikte, birçok insanın bu sistem hakkındaki sorularını da beraberinde getirmiştir. Swift sistemi ve kodu, insanların hayatını yüksek oranda kolaylaştıran bir sistemdir. Peki swift nedir, kod nasıl öğrenilir? Haydi hep beraber bu sorularımıza yanıt bulmak için metnin geri kalanını okuyalım.

Swift Nedir?

SWIFT kodu tüm dünyada yer alan finansal kuruluşlar arasındaki işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar. Kelime olarak açılımı Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift, farklı ülkelerdeki bankalar arasındaki para transferlerini iletmek için kullanılır. Dünyadaki tüm finans kuruluşlarından alınabilen, kendine özgü bir koddur. Bu kod 8 ya da 11 haneli olup kuruluşların kimliğini tanımlamak için kullanılır. 1973 yılında Belçika merkezli olarak kurulan, 1977 yılında faaliyete başlayan platform ISO kapsamında uluslararası standartlara sahiptir. Bu kod, tüm dünyada yer alan finansal kuruluşlar arasındaki işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar. Sistem aynı zamanda uluslararası finansın mesajlaşma ağı olarak da tanımlanır. İki banka arasında bir ilişki olduğunda, Swift mesajı alınır alınmaz transfer gerçekleştirilir. Bir kişinin kişisel hesabındaki para, bankaların ticari hesapları aracılığıyla diğer kişinin hesabına aktarılır. Swift kısaca, yurt içinde veya yurt dışındaki bankalar arasında yapacağınız döviz transferlerini ifade etme de kullanılan bir terimdir. Özellikle yurt dışı para transferlerinde aranan güvenlik ve hızlı kullanım Swift işlemi ile sağlanmaktadır.

SWIFT Kodu Nedir, Ne İşe yarar?

SWIFT Kodu, güvenli bir şekilde yurt içi veya yurt dışı döviz transferini sağlamak amacı ile her finans kuruluşuna ait olan kodu tanımlar. Bu kodlar aynı zamanda finans kuruluşlarına birbirleri ile haberleşme imkanı da sağlar. Günlük işlemlerde SWIFT olarak belirtilen kod, kurumlar arası iletişimde ve dış ticaret süreçlerinde BIC Kodu olarak geçer.

SWIFT işlemlerinde paranın ilgili hesaba gönderilmesi genel olarak 2 ya da 3 gün sürer. Para transferi saat 17.00'ye kadar yapıldığı takdirde para karşı hesaba 2 iş günü içerisinde ulaşır. Eğer transfer 17.00 sonrasında yapılır ise hesaba ulaşması 3 iş günü sürecektir. Yurt dışına para gönderimi ya da hesaba yurt dışından para gelmesi gibi durumlarda hem gönderenden hem de alıcıdan bazı kesintiler olabilir. SWIFT işlemlerinde alıcı ve gönderici dışında bir de aracı kuruluş vardır. Gönderici kuruluş parayı aracı kuruluşa; aracı kuruluş da alıcı kuruluşa transfer edeceği için iki taraflı kesinti gerçekleşir. Para transfer işlemine dahil olacak her kuruluş kendi tutarını belirler. Bu sebeple ücret toplamı değişiklik gösterebilir. Ücretlendirmede mobil uygulama, şubeden gönderim ya da internet üzerinden gönderimlerde de fark olabilir. SWIFT GPI sistemi ile döviz transfer süreci anlık olarak izlenebilir. Sistem, tutarın gönderici hesabından çıktığı andan alıcı hesabına geçtiği ana kadar takip edebilme olanağı sunar.

SWIFT Kodu Nereden Öğrenilir?

Swift ağı aslında swift kodlarını kullanarak kurumlar arasında işlem emirlerini iletir. Finans kuruluşlarının merkez ofislerinin ve şubelerinin ayrı kodları vardır. Kod ülke, şehir, kurum ve şubeyi temsil eder. Swift kodu, küresel olarak bankaları ve finansal kurumları tanımlamak için kullanılan 8-11 karakterlik bir koddur. Bu koda Swift kodu, ISO-9362 ya da BIC kodu denilebilir. Bu kod, banka kodu, ülke kodu, yerel kod ve şube kodundan oluşur. Para transferi için öncelikli olarak Swift kodunun öğrenilmesi gerekmektedir. Her benzersiz kod, bir bankanın adı, ülkesi, şehri ve şubesiyle eşleştirilir. Herhangi bir bankaya döviz transferi yapmak istediğinizde uluslararası Swift kodunuzu mutlaka bilmeniz gerekir. Bu sayede tüm ülkelerde bulunan bankalar arası para transferleri gerçekleştirilir.

Swift Sistemi Nasıl Çalışır?

Swift işlemi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:

Alıcı Bilgisi (kişi ya da firma adı)

Alıcı Banka Swift Kodu

Alıcı Banka Adı / Şehir Bilgisi

Alıcı Hesap No / IBAN No