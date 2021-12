T3 Vakfı 5. yılını kutluyor

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimi için ulaşılabilir kılmak, gençleri fırsat eşitliği gözeterek yetiştirmek ve uzun vadede Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir kültür haline getirmek amacıyla bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından kurulan T3 Vakfı, kuruluşundan bu yana geliştirdiği projeler ile geleceğin güçlü Türkiye'sine katkı sağlamaya devam ediyor.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 2017 yılında İstanbul'da başladığı yolculuğuna toplumun tüm kesimlerini dahil ederek yerli teknoloji girişiminde fırsat eşitliğini Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde meşaleyi en önde taşıyacak gençler için robotik kodlamadan siber güvenliğe, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar 10 farklı branşta tamamen ücretsiz olarak verilen eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin hem kişisel hem de bilişsel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Kuruluşunun ilk yılında eğitim faaliyetlerine başlayan T3 Vakfı, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alarak Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyleri yetiştiriyor.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle Deneyap Türkiye Projesi'ni başlatan T3 Vakfı, proje kapsamında bugüne kadar 55 farklı ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi açtı.

- Yetenekli gençlere burs desteği sağlanıyor, teknoloji girişimcileri destekleniyor

T3 Vakfı tarafından 2017 yılında başlatılan Milli Teknoloji Burs Programı ile her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençler buluşuyor.

Bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki binlerce öğrenciye burs imkanı sağlanıyor.

Burs programları kapsamında gerçekleştirilen özel eğitim imkanları ile öğrencilerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan kapasitesini artırmayı hedefleyen T3 Vakfı, 2017 yılında hayata geçirdiği T3 Girişim Merkezi Projesi ile pek çok başarıya imza atmaya devam ediyor. Başarılı fikirlerin hayata geçmesi için girişimciliğe yönelik eğitim programları gerçekleştiren proje ile genç teknoloji girişimcileri her alanda destekleniyor.

- Rekorların festivali TEKNOFEST'te geleceğin girişim fikirlerine yön veriliyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in yürütücü kurumları arasında bulunan T3 Vakfı, 2018 yılından bu yana festival kapsamında her yaş grubundan insanın teknolojiye olan ilgisini artırırken, aynı zamanda var olan ilgi ve becerilerin Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamasına aracılık ediyor. Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen festival, dünya çapında rekorlara imza atıyor.

Gençler, TEKNOFEST'e her yıl daha fazla ilgi göstermeye devam ediyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nin de yürütücü kurumları arasında bulunan T3 Vakfı, Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

- Türkiye imzasını uluslararası arenaya taşıyor

Teknoloji alanında projeler yürüten takımların uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için çeşitli destekler sağlayan T3 Vakfı, 2017 yılında başlattığı Milli Takımları Destek Programı kapsamında her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımların yanında oluyor.

Program kapsamında, proje takımlarına ücretsiz danışmanlık da sunan T3 Vakfı, desteklediği takımların farklı yarışmalarda elde ettiği başarılı çalışmalar sayesinde uluslararası arenaya Türkiye imzasını taşıyor.

Gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerini deneyimlemesini sağlayarak 2017 yılında Milli Teknoloji Buluşmaları Programı'nı başlatan T3 Vakfı, öğrencileri alanında öncü isimlerle bir araya getiriyor.

- T3 Vakfı'ndan yeni proje

Bilim ve teknolojiyi harmanlayarak geleceğin yapı taşları olan çocuklarla buluşturmak amacıyla 2021 yılında T3 Vakfı tarafından başlatılan Keşif Kampüsü projesi ile çocukların geleceğe ilk adımlarını atmaları sağlanıyor. Atölyelerde bilim ve teknoloji odağında sosyal becerilerin de desteklendiği farklı temalarda deney ve gözlem yapılarak sorgulama yoluyla bilgiye ulaşma imkanı sunulurken, çocuklar ilgi alanlarını keşfediyor.

T3 Vakfı tarafından açılan ve Türkiye kapsamında özellikle ilk ve ortaöğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen Bilim Üsküdar ise bilimsel ve akılcı bir öğrenme merkezi olarak 2018 yılında faaliyetlerine başladı.

Proje geliştirme sürecinde ücretsiz danışmanlık desteği sunulan ve 2020 yılında T3 Vakfı öncülüğünde yürütülen Bilim Türkiye projesi kapsamında Türkiye genelinde planetaryum, atölye ve sergi alanları barındıran bilim merkezleriyle bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

- Deneyap Kart

T3 Vakfı'nın desteğiyle 2021 yılında hizmete sunulan Deneyap Kart, elektronik programlama ve nesnelerin interneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve temel yapay zeka uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi.

Ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan herkesin kullanımına uygun olan kart, kullanıcılarına elektronik programlama, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede proje yapabilme imkanı sunuyor.

Deneyap Kart Elektronik Geliştirme Seti; aynı zamanda toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi gibi teknolojik alanlarda proje geliştirme imkanı sağlıyor.