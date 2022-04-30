TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu: Türkiye’de her alanda yeterli miktarda üretim var

TAHAP Başkanı Sarıoğlu, bir grup gazeteciyle bir araya geldiği iftar programında TAHAP olarak doğu ve güneydoğuda üretici ve çiftçi lehine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları HDP ile işbirlikçisi CHP içerisinden bölgeden çıkmaları yönünde çok sayıda tehditler aldıklarını anlattı. Sarıoğlu, "Şekerde nasıl arıcılarımıza yüzde 50 kar ettirdiysek, gübrede de piyasanın yüzde 40-50 altında temin ederek gübreyi çiftçimize ulaştıracağız. Mesela Uludere'de un dağıtıyoruz. Uludere'de ekmek 4,5 lira bizim un verdiğimiz fırınlarda 2,5 lira, piyasada unun çuvalı 650 lira, biz orada 345 liraya un veriyoruz köylüye. Bundan rahatsız olan terör grupları ve siyasi uzantılarının bizlere yönelik tehditleri arttı. Terör örgütü bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümden korkumuz yok. Ancak tehditlerin boyutu artınca çevremizdeki insanlara bir zarar gelebilir endişesiyle İçişleri Bakanlığı'ndan koruma talep ettik. Bir koruma tayin edildi" dedi.

YENİ DARBE GİRİŞİMİNİN ADI "TARIM VE GIDA"

"Ülkede en çok felaket tellallığı yapanlardan nefret ediyorum. Felaket tellallığı yapanlar bu ülkenin insanı olamaz" diyen Sarıoğlu, şuan her alanda yeterli miktarda üretim varken sanki yokmuşçasına algı operasyonlarına girişildiğini anlattı. Ayçiçek yağında girişilen algı operasyonunu 3 gün öncesinden haber aldıklarını ve bunu devletin ilgili birimlerine ilettiklerini anlatan Sarıoğlu, "Tarım ve gıda ülkemizde süratle milli güvenlik meselesi ilan edilmelidir. İçerideki hainlerin yeni darbe planlarının adı tarım ve gıdadır. 15 Temmuz'da Gezi'de tutturamayanlar şu anda milletin ekmeği üzerine darbe planları kuruyorlar" dedi.

ÇİFTÇİLER AKADEMİDE YETİŞECEK

Tarım, hayvancılık ve arıcılığa hevesi bulunan gençleri yetiştirmek için TAHAP Akademi'yi hayata geçireceklerini anlatan Sarıoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon hektarın üzerinde ekilmeyen boş alan var. Tarımda dışa bağımlılığın azaltılması ve her konuda kendine yeten bir ülke olmamız için bu alanların doğru değerlendirilmesi ve tarıma kazandırılması gerekiyor. Özellikle işsiz gençlerimiz için TAHAP Akademiyi kurarak, tarım, hayvancılık ve arıcılığa heves duyan iş olarak edinmek isteyenlere, üniversitelerden hocalarımızla, çiftçilerimizin bilgi ve tecrübeleriyle bir eğitim seferberliği başlatacağız. Buradaki eğitimler yerinde ve uygulamalı olacak. Türkiye'de 7 bölgede biz projenin altyapısını kurmuş olacağız. Dokunamadığımız hiçbir yürek bizim değil" dedi.

HASTALIKLARIN TEMELİNDE GIDA TERÖRÜ VAR

Gıda ve tarım alanında ödül-ceza kuralının hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Sarıoğlu, "Ödülden kastımız bir işletmenin devletten aldığı kredi varsa buna farklı sübvansiyon olmalıdır. Gıda konusunda taviz verilmemeli. Türkiye'nin en büyük harcama kalemlerinin başında sağlık harcamaları geliyor. Diyabet ve kanser hastalıklarının temelinde gıda terörü var. Bir kurumda bal diye NBŞ'li bir ürün görmek istemiyoruz. Tereyağı diye bir otelde sabah krema görmek istemiyoruz. Biz ülkemiz insanlarının sağlıklı gıdayı hak ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.