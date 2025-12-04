Tahvil faizlerinde düşük enflasyon etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 ile son 2,5 yılın en düşük seviyelerini gördü. Yıllık enflasyon ise son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Beklentilerin altında gelen TÜFE borsa ve tahvil tarafını etkiledi.

TAHVİL FAİZLERİ ENFLASYONLA GERİLEDİ

Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi enflasyon verisi sonrasında yüzde 1,22 düşüş yaşayarak yüzde 38,58 oldu. Aynı şekilde 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 1,39 kayıpla perşembe günü yüzde 34,64 oldu. 10 yıllık tahvil faizi 1,41 düşüşle yüzde 30,80 bandına geldi.

Borsa İstanbul satış ağırlıklı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

RİSK İŞTAHI SINIRLI

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 7,62 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.