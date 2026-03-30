Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tahvil rallisi başladı: Faizler geriledi, talep arttı
Giriş Tarihi: 30.03.2026 10:13

Orta Doğu’da devam eden savaşın ekonomilere olan güveni sarsmasıyla geçtiğimiz haftalarda küresel tahvillerde mart ayında toplam 2,5 trilyon doların üzerinde erime gerçekleşti. Küresel ekonomik büyümenin sekteye uğrayacağı endişeleri değer kaybeden devlet tahvillerine ilgiyi artırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,393 dolar.

  • ABONE OL

Büyük değer kaybeden devlet tahvilleri yeni haftaya değer kazanarak başladı. Yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye olan etkisi yakıt kıtlığının başlayacağına dair endişelerle ABD Hazine tahvilleri Avustralya ve Japon tahvilleriyle birlikte değer kazandı. Böylelikle satış baskısı altında kalan devlet tahvilleri yeniden değerlendi.

Tahviller geçtiğimiz haftalarda artan petrol maliyetleri ve merkez bankalarının faiz artırımına gidebileceği endişesiyle haftalarca süren satışlara maruz kaldı.

Para politikasındaki değişikliklere en duyarlı menkul kıymetler arasında yer alan iki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, cuma günü yedi baz puan düştükten sonra üç baz puan daha gerileyerek yüzde 3,88'e indi.

10 yıllık ABD tahvillerin getirisi ise dört baz puan düşüşle yüzde 4,39'a geriledi. Avustralya'nın üç yıllık tahvil faizleri 9 baz puan düşüşle yüzde 4,71'e gerilerken, Japonya'nın iki yıllık tahvil faizleri 2 baz puan düşüşle yüzde 1,36'ya geriledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz