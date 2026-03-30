Tahvil rallisi başladı: Faizler geriledi, talep arttı

Büyük değer kaybeden devlet tahvilleri yeni haftaya değer kazanarak başladı. Yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye olan etkisi yakıt kıtlığının başlayacağına dair endişelerle ABD Hazine tahvilleri Avustralya ve Japon tahvilleriyle birlikte değer kazandı. Böylelikle satış baskısı altında kalan devlet tahvilleri yeniden değerlendi.

Tahviller geçtiğimiz haftalarda artan petrol maliyetleri ve merkez bankalarının faiz artırımına gidebileceği endişesiyle haftalarca süren satışlara maruz kaldı.

Para politikasındaki değişikliklere en duyarlı menkul kıymetler arasında yer alan iki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, cuma günü yedi baz puan düştükten sonra üç baz puan daha gerileyerek yüzde 3,88'e indi.

10 yıllık ABD tahvillerin getirisi ise dört baz puan düşüşle yüzde 4,39'a geriledi. Avustralya'nın üç yıllık tahvil faizleri 9 baz puan düşüşle yüzde 4,71'e gerilerken, Japonya'nın iki yıllık tahvil faizleri 2 baz puan düşüşle yüzde 1,36'ya geriledi.

