Ağır ticari araç pazarı yüzde 48 arttı

Türkiye'de her geçen gün önemi artan ithal ve yerli ürünleri kapsamında ağır ticari araçlar, otobüs, treyler ve araç üstü ekipmanları pazarının çok önemli bölümünü temsil eden TAİD'in Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, yönetim kurulu ve üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda 2023 yılının ilk yarısı değerlendirildi.

Düzenlenen tolantıya Kässbohrer Treyler Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, TAİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenirken yönetim kurulu üyeleri olarak Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Renault Trucks Türkiye Marka İletişim Direktörü Z. Şebnem Uygurtürk, Otokar Ticari Araçlar Yurtiçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı, Krone Treyler Genel Müdürü Semih Pala, Schmitz Cargobull Genel Müdürü Kerem Taş dernekte görev alanlar katıldı.

2023 YILI İLK ALTI AYDA AĞIR TİCARİ ARAÇ AZARI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 48 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

TAİD Başkanı Burak Hoşgören, "2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Ağır Ticari Araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artış gösterdi. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı, 22 bin 52 oldu. Dolayısıyla 2022 yılında 38 bin 149 araç satışı ile yılı kapatan sektör, geçen yılın toplam hacminin yüzde 58'ine ilk altı ayda ulaştı. Uzun yol ve yurtiçi lojistik hizmetlerinde kullanılan çekici satışları, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 48 oranında artarak 13 bin 451 adet olarak gerçekleşti. İnşaat, madencilik, dağıtım ve yük taşımacılığı, atık yönetimi gibi uygulamalar için sunulan 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 54 oranında artarak 5 bin 631 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 36 oranında artarak 2 bin 970 adet oldu" dedi.

Semi-Treyler Araç pazarı 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında arttı. Satış adedi ise 9 bin 325 oldu. Toplam Semi-Treyler Araç pazarı, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 19 oranında artarak bin 172 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan 2023 yılı Haziran ayı Ağır Ticari Araç pazarı, 2022 yılı Haziran ayına göre de artarak 3 bin 654 adet oldu.

"AĞIR TİCARİ ARAÇLAR SEKTÖRÜ UZUN YOL TAŞIMACILIĞINDAN BİR ÇOK ALANDA EKONOMİLERİN NABZINI TUTUYOR"

TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, bu tabloyu değerlendirerek; "Ağır ticari araçlar sektörü, uzun yol taşımacılığından yurtiçi lojistiğine, dağıtım, inşaat, maden, atık yönetimi de dahil olmak üzere pek çok alanda ekonomilerin nabzını tutuyor. Genel olarak üretim, sanayi ve hizmet kollarının tamamı, bir şekilde ağır ticari araçlar sektörünün sunduğu ürün ve çözümler ile ilerliyor. 2023 yılının ilk yarı tablosuna baktığımızda aslında sene başındaki ön görülerimiz ile paralel bir gidişat gözlemliyoruz. Bu artışların bir kısmı, geçen yıldan gelen talepleri işaret etse de araçlarımızın sunulduğu pek çok alanda bir ivme yaşandığını söylemeliyiz. 2016 – 2019 arasında daralma gösteren bir pazardan sonra 2020'den bu yana pazar normal seviyelerine geri döndü. 2023'te yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen ekonomi hız kesmedi ve sektörlerde hareketlilik devam ediyor. Bu hareketliliğin yarattığı bir talep oluştu. Uluslararası lojistik hizmetleri, lojistik şirketlerinin maliyet sıkıntılarına rağmen artarak devam ediyor. İş hacmindeki ivme nedeniyle tüm zorluklara rağmen yatırımlar sürüyor. Öte yandan örneğin inşaat alanında da bir artış söz konusu. Çok üzücüdür ama yaşadığımız büyük deprem faleketinden sonra hem afet bölgesinde hem de İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerde başlayan kentsel dönüşüm süreçleri inşaat kamyonlarına olan talepleri arttırdı" diye belirtti.

"AĞIR TİCARİ ARAÇLAR SEKTÖRÜ TÜRKİYE'DE 150 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

TAİD olarak yatırım denklemlerini yakından takip ettiklerine değinen Burak Hoşgören; "Alımı etkileyen faiz oranları, vergi uygulamaları gibi konuları, ülkemiz ve dış ekonomileri, ticaret akışlarını detaylarıyla takip ediyoruz. Bugün Türkiye'de ağır ticari araçlar sektörü, ana sanayi, yan sanayi, distribütör, yetkili bayiler ve servis noktaları başta olmak üzere 150 binin üzerinde istihdam sağlıyor ancak diğer sektörler ile etkileşimimiz göz önüne alınırsa daha da büyük bir tablo ile karşılaşılıyor" şeklinde açıkladı.

"KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK IÇIN SEKTÖRÜMÜZÜN ENERJİSİ DÖNÜŞÜYOR"

Burak Hoşgören, açıklamasında; "Dünyamız, iklim değişikliğinin yarattığı zorlukları ele almak ve karbon ayak izimizi azaltmak için acil bir ihtiyaçla boğuşuyor. İklim değişikliğinin zorluklarıyla yüzleşirken, her sektörün sürdürülebilir uygulamaları benimsemesi zorunlu hale geliyor ve ağır ticari araç sektörü de bir istisna değil. Halihazırda karbon ayak izine sahip olan sektörümüz, emisyonları azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, temiz ve yeşil teknolojilerin benimsenmesini teşvik etmek için cesur adımlar atıyor. Derneğimiz çatısı altındaki tüm markalarımız, enerji dönüşümüne öncülük ediyor ve bu konu üzerinde titizlikle çalışıyor" dedi.

"İNOVASYON VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ÖNEM VERİLMELİ"

Her şeyden önce inovasyon ve teknolojik gelişmelere öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Burak Hoşgören; "Sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken araçlarımıza güç sağlayabilecek elektrik, hidrojen ve biyoyakıt gibi alternatif kaynakları keşfetmek için araştırma ve geliştirme çabalarını yoğunlaştırmalıyız. Bu yeni enerji kaynaklarını benimsemek sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji güvenliğimizi ve kaynakların verimli kullanımını artıracak" diye açıkladı.

TAİD BÜNYESİNDE BİR ÇOK MARKA YER ALIYOR

TAİD bünyesinde; ağır ticari araç üreticilerinden bir çok bilinen marka hizmet veriyor.