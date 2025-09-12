Taklit-tağşiş listesine 22 yeni ürün eklendi

Gıdada taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde peynirden sucuğa, baldan çikolataya kadar 22 üründe aykırılıklar tespit etti. Balıkesir'de yapılan denetimlerde Erdal Süt firmasının sütünde koyun sütü tespit edilemedi. Ardahan'da ise Ardıç Börek işletmesinin çiğ börek harcında sakatat kalp tespiti yapıldı. İstanbul'da JOY PİZZA'nın dana dilimli sosisinde kanatlı eti, Afyonkarahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri firmasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı. İstanbul'da yapılan denetimde Virgo For Men Power Love markasına ait Ginseng çikolatada ilaç etken maddesi, Şanlıurfa'da ise Yusuf Dedeoğlu Gıda markasına aile sumakta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı. Öte yandan Bakanlık, Ankara'da gerçekleştirilen denetimler sonucunda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün muhafaza altına alınarak incelemeye tabi tutulduğunu duyurdu. Uygunsuzluk tespit edilen 1316 kilogram ürün ise imha edildi. İşletmelerin faaliyetleri durdurularak gerekli yasal işlemler başlatıldı. ANKARA