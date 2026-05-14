Takviye edici gıdalara çifte denetim

Giriş Tarihi: 14.05.2026

BURCU ŞEN
SAĞLIK Bakanlığının hazırladığı yasa teklifi taslağına göre "Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu" oluşturulacak. Komisyon, ürünlerdeki etken maddeleri inceleyerek her takviye edici gıdanın hangi bakanlığın denetim ve onayına gireceğine karar verecek. Özellikle tablet, kapsül gibi ilaca benzer formdaki ürünler yakından takip edilecek. Sağlık Bakanlığı yetkisine giren ürünlerde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu doğrudan idari yaptırım uygulayabilecek. Üretim, ithalat, satış ve tanıtım süreçlerinde denetimler güçlendirilecek. En dikkat çeken düzenleme ise piyasada satılan ürünler için olacak. Yürürlük tarihinden itibaren 6 ayda tüm mevcut takviye edici gıdaların yeni komisyona yeniden başvurması zorunlu tutulacak. Süresi içinde başvuru yapmayan ürünlerin onayları iptal edilecek.

